Ekim ihracatı 25,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 3. aylık ihracatı oldu

Ekim ihracatı 25,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 3. aylık ihracatı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bolat, Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara çıktığını duyurdu. Bolat'a göre bu rakam, 103 yıllık Cumhuriyet tarihinin en yüksek 3'üncü aylık ihracatı ve en yüksek Ekim ayı ihracatı oldu.
Bakan Bolat: "Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 25,9 milyar dolar (25 milyar 885 milyon dolar) olarak gerçekleşmiştir. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3'üncü aylık ihracatına ve en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşmış olduk"
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?