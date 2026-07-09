Ekim Turizm Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
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Ekim Turizm Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Ekim Turizm Borsa İstanbul\'da İşlem Görmeye Başladı
09.07.2026 14:21
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Ekim Turizm halka arzını tamamlayarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı, yeni yatırımlar yapacak.

Halka arz sürecini tamamlayan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "EKIM" koduyla işlem görmeye başladı.

Ekim Turizm'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Demir, Ekim Turizm Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Kaynak, Cüneyt Polat, Saide Hasret Ramanlı, Gökhan Karaçetin, Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Aydoğmuş ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Intercity" markasıyla tanınan Ekim Turizm'in, filo büyüklüğü ve yaygın ağıyla sektörün liderleri arasında yer aldığını söyledi.

Ergun, şirketin halka arzdan elde ettiği gelirle filosunu daha da güçlendirerek, kapasitesini artıracağını vurgulayarak, "Ekim Turizm bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak yeni yatırımcıları ve kurumsallaşacak olan yapısıyla bundan sonraki süreçte büyümesini daha sağlıklı şekilde sürdürecektir." diye konuştu.

"4 milyar liralık kaynak yeni araç alımına gidecek"

Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da Intercity olarak 1992'de Türkiye'de uzun dönem operasyonel araç kiralamayı ilk yapan şirket olarak yola çıktıklarını dile getirdi.

Ak, bugün geldikleri noktada güçlü filoları, 7 şube, 800'ü aşkın büyük kurumsal müşterileriyle sektörün öncülerinden olduklarını vurguladı.

İş modellerinin müşterileri tarafından test edilmiş bir model olduğuna işaret eden Ak, "Dünya devi şirketler 15 yıldır bizimle beraber çalışıyor. Uluslararası sermaye bu modeli test etti. Başta Dünya Bankası olmak üzere Almanya, Hollanda ve Japonya'nın önemli banka ve kuruluşları bize ortak oldular, yıllarca bizimle beraber çalıştılar. Biz de 2018'den bu yana tekrar tamamen yerli sermaye olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Ali Vural Ak, halka arzda sermaye artışının kendileri için oldukça önemli bir adım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 milyar lirayı geçen bir rakamı, kimseye uğramadan, doğrudan şirketin cebine sokuyoruz ve bu rakamın tamamı yeni araç alımına gidiyor. Bu rakam işimizi büyütmeye, daha karlı, daha genç, daha dinamik bir hale getirmeye gidiyor ve bu da hemen, daha bugünden itibaren başlıyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik zaten bizim 34 yıldır DNA'mızda var. Bunu, halka açık bir şirket olarak da bundan sonra tüm kamuoyunun önünde sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekim Turizm Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

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