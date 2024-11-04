Ekimde Eğitimde Yüzde 93,66 Artış

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ekimde, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 93,66 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de ekimde bir önceki aya oranla yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre ulaştırmada yüzde 0,54, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,04 azalış görüldü. Ekimde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.
Yıllık değişimler
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim olarak belirlendi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 26'sında düşüş gerçekleşirken, 7'sinde değişim olmadı, 110'ununda ise artış görüldü.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|TÜFE
|2,88
|48,58
|Gıda ve alkolsüz içecekler
|4,33
|45,28
|Alkollü içecekler ve tütün
|-0,04
|52,15
|Giyim ve ayakkabı
|14,32
|31,37
|Konut
|2,93
|89,39
|Ev eşyası
|1,82
|39,22
|Sağlık
|2,88
|51,05
|Ulaştırma
|-0,54
|26,14
|Haberleşme
|3,52
|37,77
|Eğlence ve kültür
|0,62
|41,64
|Eğitim
|0,33
|93,66
|Lokanta ve oteller
|1,44
|62,09
|Çeşitli mal ve hizmetler
|2,02
|45,18
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,69, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 40,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,65 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,39 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 49,32 ile yine "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:
|Kapsam
|Aylık
|Yıllık
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|1,39
|49,32
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|2,69
|47,1
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|2,79
|47,75
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|2,51
|48,62
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|3
|48,45
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|3,16
|???????45,82
Son Dakika › Ekonomi › Ekimde Eğitimde Yüzde 93,66 Artış - Son Dakika
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