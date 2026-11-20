Türkiye'de kurulan şirket sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalışla 9 bin 56, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 506'dan 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17 artarak 2 bin 589'a çıktı. Eylülde 2 bin 212 şirket kapanmıştı.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, kapanan şirket sayısı yüzde 3,7 azaldı.

(Sürecek)