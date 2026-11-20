Ekimde kurulan şirket sayısı 9 bin 56'ya düştü, kapanan şirket sayısı 2 bin 589 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekim ayı verilerine göre kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 506'dan 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589'a çıktı; eylülde 2 bin 212 şirket kapanmıştı.
Türkiye'de kurulan şirket sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalışla 9 bin 56, kapanan şirket sayısı yüzde 17 artışla 2 bin 589 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 9 bin 506'dan 9 bin 56'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 17 artarak 2 bin 589'a çıktı. Eylülde 2 bin 212 şirket kapanmıştı.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, kapanan şirket sayısı yüzde 3,7 azaldı.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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