Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

17.03.2026 21:38  Güncelleme: 21:45
İstanbul'da bir patsocu, ekmek arası patatesi 270 liradan satmaya başladı. Patsocunun buna, "kampanya" demesi tepki çekti.

İstanbul'da bir işletmenin ekmek arası patatesi 270 liradan satışa sunması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

270 LİRAYA "KAMPANYA" DEDİLER

Özellikle öğrencilerin ve dar gelirlilerin en uygun fiyatlı öğünlerinden biri olarak bilinen patsonun bu fiyat seviyesine çıkması, sokak lezzetlerindeki maliyet artışını bir kez daha gündeme getirdi.

Fiyatın yüksekliğinden ziyade, işletmenin bu satış rakamını bir "kampanya" olarak duyurması ise vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, karbonhidrat ağırlıklı ve maliyeti düşük bir ürünün bu fiyatla fırsat gibi sunulmasını eleştirirken, geleneksel sokak lezzeti kültürünün sona erdiğine dair paylaşımlarda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neset null Neset null:
    oraya ekmek arası patates yemeye gidende akıl yok 0 0 Yanıtla
  • ALİÇO null ALİÇO null:
    enayi mi yok memlekette 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    satması normal alanlar normal değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
