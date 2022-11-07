Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor - Son Dakika
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Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor

07.11.2022 12:14

Aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 liraya satılan ekmeğin fiyatının yüzde 50 zamlanarak 7.5 liraya çıkacağını duyuran Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ekmeğe dev zam bekleniyor. Zam miktarını ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıkladı.

İSTANBUL'DA EKMEK 7.5 TL OLACAK

Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.

FIRINLARIN YÜZDE 80'İ BATIK DURUMDA

Sendika başkanı ayrıca, "İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor - Son Dakika
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