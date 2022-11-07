Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor

Sevilen şarkıcı, "Doğaüstü bir olaydı" diyerek eşine nasıl aşık olduğunu anlattı

Nefesler tutuldu, sosyal konut projesinde ilk kuralar çekildi! Sırada 10 il daha var

İstanbul'da ekmeğe dev zam bekleniyor. Zam miktarını ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıkladı.

İSTANBUL'DA EKMEK 7.5 TL OLACAK

Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.

FIRINLARIN YÜZDE 80'İ BATIK DURUMDA

Sendika başkanı ayrıca, "İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" açıklamalarında bulundu.