Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor

İstanbul'da ekmeğe dev zam bekleniyor. Zam miktarını ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıkladı.
Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" dedi.
Sendika başkanı ayrıca, "İstanbul'daki fırınların yüzde 80'i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı" açıklamalarında bulundu.
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