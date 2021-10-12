19 Mayıs'a "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" kuruluyor

19 Mayıs Belediyesi "Yöresel Ürünler Pazar Yeri" projesinde çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Belediyesi tarafından kısa süre içinde hizmete sunulması hedeflenen ve üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı, 8 dükkan ve 1 büfeden oluşan yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı yöresel ürünler pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Üretici ve Tüketicinin aracısız buluştuğu, sadece gerçek üreticilerin bulunduğu ve ilçemizde yetişen ürünlerin satışının yapılacağı Yöresel Ürünler Pazarımızda montaj çalışmaları devam ediyor. Kurulacak olan ahşap dükkanların içerisinde ilçemizde üretilen, Engiz çileği, mantar, fındık, ceviz, kivi, Nebiyan fasulyesi, Nebiyan kestanesi, salep, meyve ve sebzeler ile süt ve süt ürünlerinin de bulunduğu yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların satışının yapılmasını planlıyoruz. Satış birimlerini ziyaret eden misafirlerimiz doğal ürünleri, ilçemize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları da buradan temin edebilecekler" dedi. - SAMSUN