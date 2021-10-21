19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri kongresi gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Lojistik Derneği (LODER) ve Poznan Ekonomi ve İşletme Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği 19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (LMSCM2021), "İnsani Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi" temasıyla gerçekleştirildi.

Multidisipliner içeriği ve zengin konu başlıklarıyla araştırmacılara önemli bir platform sunan LMSCM2021, lojistik ve tedarik zinciri ile ilgili akademisyenler, profesyoneller ve yöneticileri bir araya getirdi. Pandemi nedeni ile video konferans sistemi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nin açılış konuşmalarını; Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Lojistik Derneği (LODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanyaş yaptı.

Lojistik ve tedarik zinciri sektörünün, dünya döndükçe hem iş dünyasında hem de akademik dünyada öneminin asla azalmayacak bir sektör olarak varlığını sürdüreceğini belirten Rektör Prof. Dr. Derel, "COVID-19 pandemisi lojistik sektörünün ve tedarik zincirlerinin çok kırılgan olduğunu gösterdi. Pandeminin etkileri halen hissedilmektedir. Dünyada şu anda yük taşımacılığında kullanılan konteynerler konusunda sıkıntılar yaşandığını hepimiz duyuyoruz. Çeşitli ülkelerdeki konteynerlerin geri iade edilmediğine ve dolayısıyla birçok lojistik zorluğun yaşandığına tanık oluyoruz. Bazı ülkelerin dünyadaki önemli limanların işletilmesini ele geçirmeye çalışarak önemli lojistik avantajları yakalamaya çalıştıklarını, ayrıca avantajlar sağlayacak yeni güzergahlar ve projeler oluşturmaya çalıştıklarını hepimiz gözlemliyoruz. Elbette, pandemi sürecinde dijital mağazalardan satın alınan ürünleri en hızlı ve güvenli şekilde evlere ulaştırabilenlerin de kazandığını biliyoruz. Daha iyi lojistik planları olanların, daha iyi kazandığını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle dünya bu kadar zor bir süreçten geçerken, böylesine önemli bir konuda konferans düzenlenmesinin çok faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şükranlarını sundu.

21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 2 gün boyunca gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi'nde, insani yardım lojistiği, acil durum lojistiği, afet yardımında tedarik zinciri yönetimi, geliştirme yardımı lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi, insani yardım tedarik zincirlerinde bilgi yönetimi ve transferi, insani yardım tedarik zincirlerinde kurumlar arası koordinasyon, afet yardımında sivil-asker iş birliği, lojistik 4.0, lojistik ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik, vb. gibi konularda 100'ün üzerinde bildiri sunumu yapılacak. - GAZİANTEP