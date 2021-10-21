Üye Girişi
5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak - Son Dakika

5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak

21.10.2021 16:51
5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenecek 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 24 Ekim'de başlıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenecek 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 24 Ekim'de başlıyor. Fuarda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 24-27 Ekim tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazaryeri'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Trakya'nın ilk ve tek Endüstriyel Fuarı olma özelliğini taşına fuarın açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ milletvekilleri ile Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinin idari ve mülki amirlerinin de katılması bekleniyor.

"KOBİ'lerle büyük ölçekli firmalar buluşacak"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, ilki 2017 yılında gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na ilk iki yıl 40 ila 50 firma katılım sağlarken, üçüncü sene bu sayının iki katına çıktığı ve 100'e yakın firmanın katıldığı belirtildi. 2020 yılında pandemi sebebiyle sanal ortamda gerçekleştirilen fuarın bu sene yine stant katılımlı olarak gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, "Fuar bölgemizdeki KOBİ'lerimizin büyük ölçekli firmalar ile buluşmaları ve iş birliği içerisinde olmalarına imkan sağlayacağı gibi büyük ölçekli firmalarımız için de bölgemizdeki yan sanayi sektörlerini tanımaları bakımından verimli bir ortam oluşmaktadır. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na demir çelikten makineye, mekanikten inşaat ve yapı malzemelerine, sağlıktan tekstile, otomotivden plastik ve kimyaya, yazılımdan gıdaya kadar hemen her sektörden çok sayıda firmamız katılım sağlayacaklardır. Geleneksel 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın resmi açılış töreni 25 Ekim 2021 Pazartesi saat 11.00'de başlayacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kovuza'nın açılış konuşmasını gerçekleştireceği fuarın açılışına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Tekirdağ milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak. Protokolde Tekirdağ Valisi, Çerkezköy, Kapaklı, Saray ilçesinin kaymakamları ve belediye başkanlarının da bulunacağı açılışa çok sayıda davetli ve iş insanı katılım sağlayacak" denildi. - TEKİRDAĞ

5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak
5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak
5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Çerkezköy, Tekirdağ, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu 16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi 16:00 Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti 15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti 7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş 14:47 7 kişiyi katleden şüpheli ifadesinde kendisiyle çelişti! Barışmaya dolu silah ile gitmiş Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi 14:09 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi

Son Dakika Haberleri
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu
16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
"Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi         
15:34
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok         
14:43
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: 5. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nda KOBİ'ler büyük firmalarla buluşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement