Üye Girişi
ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

28.10.2021 08:46
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1) artarak yaklaşık 430 milyon 800 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 100 bin varil (yüzde 0,2) azalarak 614 milyon 200 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 215 milyon 700 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 430 bin varil artarak 6 milyon 254 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil azalarak 2 milyon 787 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 16-22 Ekim haftasında 11 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 742 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi 08:08 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi 07:18 Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı 22:27 Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu

Son Dakika Haberleri
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
08:07 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
07:18 Gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı         
23:22
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 08:51:10. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement