Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 546 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 546 bin 500 lira, en yüksek ise 554 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 düşüşle 546 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 534 milyon 223 bin 3,30 lira, işlem miktarı ise 2.731 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 553 milyon 946 bin 810,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 557.000,00 1.801,10 En Düşük 546.500,00 1.790,00 En Yüksek 554.750,00 1.805,40 Kapanış 546.600,00 1.801,00 Ağırlıklı Ortalama 549.409,80 1.796,62 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.534.223,3,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.731 Toplam İşlem Adedi 109

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, inşaat işçisi neye uğradığını şaşırdı

Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme

Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti

Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?

"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi

Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar