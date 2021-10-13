Antalya Ticaret Platformu'nun kurulumu tamamlandı

Antalya'da iş insanı Muhteşem Kabasakal öncülüğünde hayata geçirilen Antalya Ticaret Platformu (ATİP) kuruldu.

ATİP'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 aydır üzerinde çalışılan platform yakında faaliyetlerine başlayacak.

Muhteşem Kabasakal'ın başkanlık görevini yürüteceği platformda, Vedat Aydoğan ve Tamer Gündoğdu başkan yardımcılığı, Beyza Nur Cebeci ise genel sekreterlik görevini üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kabasakal, ATİP'i faaliyete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Platformun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kabasakal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz öncelikle hiç kimsenin siyasi, etnik ve benzeri görüşüne bakmadan ticari iş birlikleri amaçlı kalifiye diyalog temasları oluşturmak. Ticaret ve Antalya üzerinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. ATİP'e ilgi umduğumuzun çok üzerinde oldu. Ancak bu ilgiyi ve beklentiyi doğru yönetmek için kontrollü gitmek durumundayız. Özellikle üye alım kriterlerimize uygun yol arkadaşlarımızla daha nice güzel temaslar ve projeler üretmek istiyoruz."