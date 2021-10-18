Aslanapa'da sınırlı sulamayla çerezlik kabak üretimi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde alternatif ürün denemeleri kapsamında ekilişi yapılan çerezlik kabakların hasadının yapıldığı bildirildi.

Pınarbaşı mahallesinde alternatif ürün denemeleri kapsamında Kamber Düğmez tarafından sınırlı sulamayla üretilen çerezlik kabakların hasadı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sınırlı sulama imkanları çerçevesinde dekarda 80 kilogram ortalama verim değeri ile çerezlik kabak yetiştiriciliğinin ileride olabilecek muhtemel kuraklık durumlarında makul bir alternatif ürün olarak ürün yelpazelerinde yer alabileceğini gösterdiğini belirttiler. - KÜTAHYA