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Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı - Son Dakika

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı

05.10.2021 17:13
Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı, System.String[]

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroyla zirve yaptı.

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroyla zirve yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı gün içinde 119 avroya çıkarak rekor kırdı.

Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı bir günde yüzde 22 artış gösterdi.

TTF'de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 avro seviyesinde bulunuyordu.

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

Doğalgaz, Hollanda, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroya çıktı - Son Dakika
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