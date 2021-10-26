Balcıoğlu: "Biz birlikte olduğumuz her konuda güçlüyüz"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Birlikteliğe paylaşmaya ve bir şeyleri yürütmeye hazırız. Biz birlikte olduğumuz her konuda güçlüyüz, sizinle ne kadar güçlüysek biz o kadar güçlüyüz" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihracatın geliştirilmesi amacıyla yürütülecek olan, 'uluslararası ticaret elçileri projesi' tanıtım toplantısında Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden Kahramanmaraş'a eğitim için gelen öğrencilere konuştu. Yabancı öğrencilerin Türkiye'de ticaret yapması ve bir meslek sahibi olmasını istediklerini ifade eden Balcıoğlu, "Her şey yakınlaştı dünya yakınlaştı. Sizler Türkiye'ye hayal olarak bakıyorsunuz sizler artık para bulabilirseniz ailenizi görüp gelebilirsiniz. Madem kardeşiz, birbirimiz ile hem hal oluyoruz bu işi nasıl faydalı hale getirebiliriz onu konuştuk. Kafamızdaki düşünce şu, siz buradayken okulda olabilirsiniz, iş yerinizde ya da evinizde olabilirsiniz. Sevdiğiniz bir meslek varsa tekstil, paslanmaz çelik mutfak eşyaları, kuyumculuk, dondurma, biber, kadın ayakkabıcılığı, çimento ve kağıt gibi bir çok önemli mesleklerimiz var. Bunlardan sizin ülkenizde alacak kimse varsa biz falanca markayı tanıyoruz filana markayı tanıyoruz bulabiliyoruz internetten ama orada yerel bir marka var ve bunları alabilecek marka, bunları bu firmalarla yani bizim işletmelerimiz ile entegre olup sanki bizim çalışanımız gibi ama sabah 8 akşam 5 masa başında oturan değil. Bunu internet üzerinden de yapabilirsiniz. Ticareti yavaş yavaş yaparak öğrenirsiniz. Müşterinin vereceği cevabı siz alıp alıcıya vereceksiniz ve bu aradaki dengeyi iyi öğreneceksiniz. Berberliği başkasının başında öğrenmek gibi. Tecrübeli arkadaşlarımız size öğretecek. Çok olmasa bile size bir harçlık verecekler" dedi.

Öğrencilerin, Türkiye ve memleketleri arasında birer turizm elçisi görevi üstlenmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Okul bitecek bu yaptığınız şeyler hoşunuza gidecek belki de, ben firmayı sevdim onlar da beni sevdiler ve kendi memleketim de pazarda buldum satıyorum da gayet güzel. Ben bu işi biraz daha ilerleteyim diyeceksiniz. ya da tam tersi okul bitince ben ailemle birlikte olmak istiyorum derseniz de memleketinize gidersiniz. ve bir gün Kahramanmaraş'ın turizm elçileri olacaksınız. Böyle bir program başlatmak istiyoruz. Girişte form doldurdunuz ve bu formlarla işletmelerimiz ile sizleri eşleştireceğiz. Bu arkadaşlar belirlenen firmalara gidebilir diye, olmadı başka firmalarımız ile buluşturacağız ve size abilik yapmak istiyoruz sizin de bize kendi ülke ve memleketinizi tanıtmanızı istiyoruz. Birlikteliğe paylaşmaya ve bir şeyleri yürütmeye hazırız. Biz birlikte olduğumuz her konuda güçlüyüz, biz sizinle ne kadar güçlüyse biz o kadar güçlüyüz. Bu birlikteliği de yaşamak, sağlamak ve başarmak istiyoruz. Sizlere abi ve abla olmak istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ