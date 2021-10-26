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Balığa rağbet arttı - Son Dakika

Balığa rağbet arttı

26.10.2021 16:05

Balığa rağbet arttı Et ve tavuk fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları balığa yöneltti.

Balığa rağbet arttı

ELAZIĞ - Et ve tavuk fiyatlarında yaşanan artış vatandaşları balığa yöneltti. Elazığ Kapalı Çarşıda hamsinin kilosu 25, istavritin 20 ve mezgitin kilosu 40 liradan alıcı buluyor.

Yeni sezonun başlaması ile birlikte balık türleri tarihi Elazığ Kapalı Çarşı tezgahlarındaki yerini aldı. Özelikle kırmızı et ve tavuk fiyatlarındaki artış vatandaşları balığa yönlendirdi. Elazığ Kapalı Çarşıda tezgahlardaki balık bolluğu fiyatlara yansıdı. Tarihi çarşıda hamsinin kilosu 25 liradan, mezgit 40 liradan ve istavrit 20 liradan satışa sunuluyor. Vatandaş fiyatlardan memnunken, esnaf havaların soğumasıyla fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

Balık fiyatlarının düştüğünü belirten Kapalı Çarşı esnaflarından Mithat Yılmaz, "Bu aralar balıklarda biraz düşüş var. Şu anda hem istavrit hem hamsi bol geldiğinden dolayı fiyatlar 35-40 lirayken şuan istavrit 20 liraya hamsiyi de 23 liraya satıyoruz. Şu an yoğunluk var memnunuz. İnşallah havaların soğumasıyla biraz daha artar. Hamsi ve istavrit ucuz olduğundan dolayı en çok rağbet gören iki balık çeşidi bunlar" dedi.

50 yıldan fazla süredir balıkçılık yaptığını ifade eden Kapalı Çarşı esnaflardın Celal Balıbey, "Balık fiyatları et fiyatlarına nazaran oldukça uygun. Vatandaşın balığa rağbeti çok. Hamsi fiyatı 20- 25 lira arasında satılıyor. İstavrit 20 liraya satılıyor. Çinakop geçen sene 60-70 liraydı, bu sene 45 liraya satıyoruz. Mezgiti 40 liradan satıyoruz, geçen sene 50-60 liraydı. Vatandaşın ivmesi, talebi balığa oldukça yüksek. Buradan balık tüketmeyen tüm vatandaşlara balık tüketmelerini, sağlıklı yaşamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Balığa rağbet arttı
Balığa rağbet arttı
Balığa rağbet arttı
Balığa rağbet arttı

Elazığ, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balığa rağbet arttı - Son Dakika Ekonomi


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