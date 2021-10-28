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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

28.10.2021 12:39
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 56,5 milyar lira artarak 4 trilyon 406,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 56,5 milyar lira artarak 4 trilyon 406,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 22 Ekim ile biten haftada 56 milyar 455 milyon 631 bin lira artarak 4 trilyon 406 milyar 435 milyon 692 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,90 yükselişle 1 trilyon 897 milyar 831 milyon 852 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,58 artışla 2 trilyon 358 milyar 1 milyon 344 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 440 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 464 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 22 Ekim itibarıyla 444 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,44 artarak 702 milyar 357 milyon 207 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,32 artışla 574 milyar 189 milyon 834 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,75 yükselişle 264 milyar 621 milyon 966 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 260 milyar 547 milyon 390 bin lirası konut, 9 milyar 459 milyon 79 bin lirası taşıt ve 432 milyar 350 milyon 738 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 22 Ekim ile biten haftada 61 milyar 430 milyon 793 bin lira artarak 4 trilyon 24 milyar 798 milyon 928 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,91 artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Kredi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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