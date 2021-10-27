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Baymak'tan kombi bakımının püf noktaları - Son Dakika

Baymak'tan kombi bakımının püf noktaları

27.10.2021 10:16
Baymak'tan kombi bakımının püf noktaları

Baymak'ın tüm kombi modellerine uygun olarak hazırladığı "16 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu"nda kombi bakımının püf noktaları sıralanıyor.

Baymak'ın tüm kombi modellerine uygun olarak hazırladığı "16 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu"nda kombi bakımının püf noktaları sıralanıyor.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, kombilerin kış öncesinde bakım yapılmadan kullanımı, kabarık doğal gaz faturalarının yanında beklenmedik sorunları da beraberinde getiriyor.

Soğuk havalarda en çok ihtiyaç duyulan kombilerin bakımı ve kullanımı hem güvenlik hem de bütçeler için büyük önem taşıyor. Yarım asrı aşkın köklü geçmişiyle Baymak, hazırladığı kılavuzla marka ve model ayrımı gözetmeksizin tüm tüketicilere yol gösteriyor.

"16 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu"nda, kombilerin her sezon çalıştırılmadan önce mutlaka uzman yetkili servisler tarafından bakımının yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, tüm elektronik ve mekanik parça içeren cihazlar gibi kombilerin de herhangi bir arıza oluşmadan, düzenli olarak bakımlarının yapılmasının ürün ömrü ve güvenliği için önemini vurguladı.

Başkır, "Her yıl yaptırılacak düzenli kombi bakımı, tüketicilerin önemli düzeyde yakıt tasarrufu sağlamalarına yardımcı olmasının yanında kombinin kullanım ömrünü de uzatıyor. Bakımı yapılmayan kombiler sadece yüksek doğal gaz faturalarına neden olmakla kalmıyor, güvenlik riski de oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bakım için yapılacak servis tercihinin de büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Başkır, "Güvenilir yetkili servislerle çalışmak hem kombinizi hem de ödeyeceğiniz fatura miktarını güvenceye almak için şart. Baymak olarak Türkiye'nin her bölgesine en iyi hizmeti sunmak için eğitimlerle donatılmış geniş servis ağımızla kullanıcılarımıza hizmet veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baymak yetkili servislerinde Kovıd-19'a karşı tüm önlemler alındı

Baymak'ın yetkili servislerine verdiği kapsamlı eğitimlerini salgın döneminde hijyen eğitimleriyle genişlettiğini bildiren Başkır, kişisel bakım, maske ve en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralıyla çalışan Baymak teknisyenlerinin, her kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilen aletlerle kombi bakım işlemlerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Tüketicilerin kombilerinden daha tasarruflu bir şekilde faydalanabilmesi için bazı doğru bilinen yanlışlara değinen Başkır, "Kombi kullanırken kombiyi kapatarak enerji tasarrufu sağlanabileceği düşüncesi en yaygın yanlışlardan biri. Bilinenin aksine doğru olan, kombiyi kapatıp açmak yerine ısıyı sabitleyerek sürekli açık tutmaktır." ifadelerini kullandı.

Evde bulunulmadığı zamanlarda kombi ısısının 15-16 dereceye getirilmesinin, kombinin yeni çalıştırıldığı zaman harcadığı enerjiden daha az enerji sağladığını belirten Başkır, ısı yalıtımı, cihaz seçimi ve kombi bakımıyla yüksek verim alınırken, doğal gaz faturalarında da yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, tüketicilerin Kovid-19 döneminde etkileşimi en düşük düzeyde tutmak istediği bilinciyle hijyen ve sürdürebilirlik odağında çalışmalarına devam eden Baymak, tüm servis formlarını dijitale taşıdı. Baymak, evlere girilmesi gereken durumlarda bile kağıt servis form yerine tüketicisine SMS ile iletilen servis formu uygulamasını hayata geçirdi.

Baymak'ın tüm kombilere uygun olarak hazırladığı ve yetkili servisler tarafından yapılması gereken "16 Adımda Kombi Bakım Kılavuzu"nda şu uyarılar yer alıyor:

"Gaz kaçak ve gaz basınç değeri kontrol edilmeli. Modülasyon ve kapasite ayarları yapılmalı. Filtre ve vanalar kontrol edilerek mutlaka temizlenmeli. Baca ve baca grubu bağlantılarının kontrol ve temizliği yapılmalı. Kombinin bulunduğu ortamın hacim ve havalandırma kontrolleri yapılmalı. Gaz sızdırmazlık ve hava alma kontrolleri yapılmalı. Cihazın içindeki genel parçaların dış temizliklerine özen gösterilmeli. Sirkülasyon pompasının kontrol ve temizliği yapılmalı. Elektriksel kontroller ve oksidasyon temizliğine önem verilmeli. Genleşme tankı sağlamlığı ve hava basıncı kontrol edilmeli. Yanma odası, brülör grubu ve ana eşanjör kontrol ve dış temizliği yapılmalı. Üç yollu vananın kontrolü ve temizliği yapılmalı. Hidrolik grup dış temizliği yapılmalı. Elektrik voltaj, su basınç ve gaz basınç değerleri ölçülmeli. Yoğuşma sifonu ve giderinin bakımı ile uygunluk kontrolleri yapılmalı. Baca gazı analiz cihazı ile yanma değerleri kontrol edilmeli."

Doğalgaz, Enerji, Baymak, Kombi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baymak'tan kombi bakımının püf noktaları - Son Dakika Ekonomi


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