BDDK'nın Tera Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin vermesi

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, Tera Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verilmesine ilişkin, "Dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye'de ve Türkiye'ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tera Yatırım Bankası'ndan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Tera Yatırım Bankası AŞ" unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına onay verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, dünyanın gittiği yönü iyi okuyan, teknolojiyi odağına almış, evrensel vizyonu olan, kökleri Türkiye'de ve Türkiye'ye hizmet etmeye dayalı bir yatırım bankası olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk bankacılığının dünyanın önünde olduğunu kaydeden Tezmen, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk finans profesyonelleri, girişimcileri ve sermaye piyasası yatırımcıları dünya ölçeğiyle rekabet edecek nitelikte. Kendimize bu konuda güvenmeliyiz. Türkiye'den uluslararası alanda rekabet edebilecek bir yatırım bankası çıkabileceğine inanıyoruz. Tera bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüyecek. Öncelikli olarak Afrika, Türkiye ve komşu ülkelerin yurtdışı borçlanmalarına aracılık etmeyi hedefliyoruz."