En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,59 ile "Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057103 1,22 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,076494 0,59 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,034209 0,58 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,062103 0,56 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,087437 0,53 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,116859 0,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017643 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,064434 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,126555 0,50 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,085737 0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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