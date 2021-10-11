En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,069613 1,29 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016808 0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071457 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050299 0,61 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,056075 0,60 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009888 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,030820 0,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,054376 0,55 VEM Altın Katılım EYF 0,056492 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010503 0,54 ??????? ??????? (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mesut Özil'in gizemli paylaşımının sırrı belli oldu! James Rodriguez'e özendi

Fatih Altaylı'nın manidar paylaşımı! Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı

Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?

Courtois, futbolun patronlarıyla arayı bozacak! UEFA'ya demediğini bırakmadı

Taliban ile ilk kez yüz yüze görüşen ABD: Sözlere değil, eylemlere bakacağız

Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti

7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor