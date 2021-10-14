En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,87 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035342
|-1,01
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010534
|-0,87
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067490
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067490
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025831
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027970
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,027970
|-0,47
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026163
|-0,43
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076781
|-0,43
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,076781
|-0,43
Kaynak: AA
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