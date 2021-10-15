Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1trilyon 684 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.495.000.000
|1,34
|Ford Otosan
|59.338.881.000
|8,51
|Enka İnşaat
|57.400.000.000
|0,98
|Koç Holding
|54.775.397.880
|1,07
|Garanti Bankası
|38.052.000.000
|0,57
|ASELSAN
|37.848.000.000
|1,89
|Bim Mağazalar
|36.614.160.000
|6,59
|İskenderun Demir Çelik
|34.597.000.000
|1,38
|Turkcell
|33.506.000.000
|1,65
|Tüpraş
|32.153.825.280
|2,62
|SASA Polyester
|30.128.000.000
|8,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.100.000.000
|6,57
|Akbank
|26.884.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.305.000.000
|2,03
|Şişe Cam
|24.720.137.433
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,33
|Arçelik
|21.974.681.227
|1,44
|Sabancı Holding
|20.363.231.231
|0,49
|Coca Cola İçecek
|20.069.854.700
|2,24
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.019.511.543
|0,38
Kaynak: AA
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