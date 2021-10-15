Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1trilyon 684 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.495.000.000 1,34 Ford Otosan 59.338.881.000 8,51 Enka İnşaat 57.400.000.000 0,98 Koç Holding 54.775.397.880 1,07 Garanti Bankası 38.052.000.000 0,57 ASELSAN 37.848.000.000 1,89 Bim Mağazalar 36.614.160.000 6,59 İskenderun Demir Çelik 34.597.000.000 1,38 Turkcell 33.506.000.000 1,65 Tüpraş 32.153.825.280 2,62 SASA Polyester 30.128.000.000 8,53 Tofaş Oto Fabrikası 28.100.000.000 6,57 Akbank 26.884.000.000 0,40 Türk Telekom 25.305.000.000 2,03 Şişe Cam 24.720.137.433 0,96 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,33 Arçelik 21.974.681.227 1,44 Sabancı Holding 20.363.231.231 0,49 Coca Cola İçecek 20.069.854.700 2,24 Yapı ve Kredi Bankası 20.019.511.543 0,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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