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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

15.10.2021 13:26
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1trilyon 684 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1trilyon 684 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik61.495.000.0001,34
Ford Otosan59.338.881.0008,51
Enka İnşaat57.400.000.0000,98
Koç Holding54.775.397.8801,07
Garanti Bankası38.052.000.0000,57
ASELSAN37.848.000.0001,89
Bim Mağazalar36.614.160.0006,59
İskenderun Demir Çelik34.597.000.0001,38
Turkcell33.506.000.0001,65
Tüpraş32.153.825.2802,62
SASA Polyester30.128.000.0008,53
Tofaş Oto Fabrikası28.100.000.0006,57
Akbank26.884.000.0000,40
Türk Telekom25.305.000.0002,03
Şişe Cam24.720.137.4330,96
İş Bankası (C)23.129.845.8000,33
Arçelik21.974.681.2271,44
Sabancı Holding20.363.231.2310,49
Coca Cola İçecek20.069.854.7002,24
Yapı ve Kredi Bankası20.019.511.5430,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ereğli, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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