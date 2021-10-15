Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|85,90
|89,10
|-3,59
|Garanti Bankası
|8,93
|9,26
|-3,56
|Koza Altın
|98,40
|101,90
|-3,43
|Vakıflar Bankası
|3,34
|3,45
|-3,19
|Ford Otosan
|165,40
|170,30
|-2,88
|Alarko GMYO
|21,92
|22,56
|-2,84
|Kartonsan
|45,68
|46,90
|-2,60
|Doğan Holding
|2,55
|2,61
|-2,30
|Akbank
|5,14
|5,25
|-2,10
|Vestel
|23,38
|23,88
|-2,09
|Netaş Telekomünikasyon
|16,45
|16,76
|-1,85
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,35
|2,39
|-1,67
|İş Finansal Kiralama
|2,95
|3,00
|-1,67
|Arçelik
|32,48
|33,00
|-1,58
|Enka İnşaat
|10,09
|10,25
|-1,56
|Koza Madencilik
|15,18
|15,41
|-1,49
|Çemtaş
|13,56
|13,76
|-1,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|42,86
|43,46
|-1,38
|Esenboğa Elektrik
|27,26
|27,64
|-1,37
|Halkbank
|4,32
|4,38
|-1,37
Kaynak: AA
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