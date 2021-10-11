Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.517.302.276
|Aselsan
|1.121.651.270
|Sasa Polyester
|942.680.072
|Türk Hava Yolları
|922.184.227
|Petkim
|866.409.213
|Ereğli Demir Çelik
|789.480.050
|Tüpraş
|572.871.238
|Kardemir (D)
|497.007.214
|Şişe Cam
|464.990.563
|Yapı ve Kredi Bank.
|460.235.146
|Emlak Konut GMYO
|448.711.572
|Akbank
|433.879.176
|Bim Mağazalar
|313.483.618
|Doğan Holding
|302.158.880
|Otokar
|230.012.121
|Koza Altın
|223.344.720
|Koza Madencilik
|200.468.854
|Tofaş Oto. Fab.
|184.046.577
|T. Halk Bankası
|169.317.800
|İş Bankası (C)
|166.264.718
?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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