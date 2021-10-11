Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.517.302.276 Aselsan 1.121.651.270 Sasa Polyester 942.680.072 Türk Hava Yolları 922.184.227 Petkim 866.409.213 Ereğli Demir Çelik 789.480.050 Tüpraş 572.871.238 Kardemir (D) 497.007.214 Şişe Cam 464.990.563 Yapı ve Kredi Bank. 460.235.146 Emlak Konut GMYO 448.711.572 Akbank 433.879.176 Bim Mağazalar 313.483.618 Doğan Holding 302.158.880 Otokar 230.012.121 Koza Altın 223.344.720 Koza Madencilik 200.468.854 Tofaş Oto. Fab. 184.046.577 T. Halk Bankası 169.317.800 İş Bankası (C) 166.264.718 ??????? ??????? ?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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