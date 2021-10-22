Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.331.556.700
|Türk Hava Yolları
|1.150.611.119
|Tüpraş
|1.125.055.340
|Şişe Cam
|1.094.799.676
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.029.617.785
|Ereğli Demir Çelik
|1.007.200.633
|Kardemir (D)
|928.141.902
|ASELSAN
|822.282.546
|Ford Otosan
|756.584.649
|Koç Holding
|743.942.570
|Akbank
|687.574.127
|SASA Polyester
|635.350.288
|Petkim
|465.070.547
|Koza Altın
|431.470.466
|Emlak Konut GMYO
|369.932.850
|Sabancı Holding
|330.545.979
|Bim Mağazalar
|325.163.414
|İş Bankası (C)
|324.320.815
|TAV Havalimanları
|309.002.415
|Doğan Holding
|300.836.448
Kaynak: AA
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