Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.517.052.108
|Gübre Fabrikaları
|1.449.553.002
|Türk Hava Yolları
|1.382.906.362
|Tüpraş
|944.314.205
|Ereğli Demir Çelik
|868.545.243
|SASA Polyester
|843.604.961
|Petkim
|829.667.342
|Kardemir (D)
|745.720.492
|ASELSAN
|691.424.046
|Bim Mağazalar
|674.169.981
|Şişe Cam
|664.661.254
|Akbank
|514.402.042
|Koza Altın
|475.055.362
|Ford Otosan
|472.299.288
|Yapı ve Kredi Bankası
|419.713.644
|Koç Holding
|416.473.166
|Biotrend Çevre ve Enerji
|381.903.590
|İş Bankası (C)
|355.011.464
|Arçelik
|279.788.882
|Sabancı Holding
|266.356.398
Kaynak: AA
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