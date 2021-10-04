Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.471
|0,02
|BIST ANKARA
|2.117
|0,78
|BIST ANTALYA
|2.306
|-0,67
|BIST BALIKESİR
|1.943
|2,08
|BIST BURSA
|3.694
|-0,61
|BIST DENIZLI
|1.890
|2,06
|BIST ISTANBUL
|1.542
|-0,48
|BIST IZMIR
|3.350
|-0,27
|BIST KAYSERI
|10.425
|-0,32
|BIST KOCAELI
|3.891
|0,54
|BIST KONYA
|2.246
|-0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|9.569
|-0,04
|BIST AYDIN
|1.125
|-1,74
|BIST MANISA
|1.358
|-1,44
Kaynak: AA
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