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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

04.10.2021 18:44
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4710,02BIST ANKARA2.1170,78BIST ANTALYA2.306-0,67BIST BALIKESİR1.9432,08BIST BURSA3.694-0,61BIST DENIZLI1.8902,06BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.4710,02
BIST ANKARA2.1170,78
BIST ANTALYA2.306-0,67
BIST BALIKESİR1.9432,08
BIST BURSA3.694-0,61
BIST DENIZLI1.8902,06
BIST ISTANBUL1.542-0,48
BIST IZMIR3.350-0,27
BIST KAYSERI10.425-0,32
BIST KOCAELI3.8910,54
BIST KONYA2.246-0,58
BIST TEKIRDAĞ9.569-0,04
BIST AYDIN1.125-1,74
BIST MANISA1.358-1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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