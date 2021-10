"Bronco by İsmet Saz" işbirliğiyle sokak lezzetleri OPET istasyonlarında

OPET, istasyonlarında başlattığı dönüşüm kapsamında yeni nesil yemek şeflerinden İsmet Saz ile işbirliği yaparak sokak lezzetlerini müşterilerine sunuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, OPET, sokak lezzetleri markası "Bronco by İsmet Saz" ile sokak lezzetlerini istasyonlarında sunmaya başladı.

İstasyon içerisinde kurulan konteyner ve "Food Truck" (yiyecek kamyonu) ile OPET, Fulya ve Altunizade istasyonlarında sokak lezzetlerini müşterilerine sunuyor. Başlatılan hizmetin uzun vadede farklı lokasyondaki istasyonlara da yayılımı planlanıyor.

Ayaküstü şef konseptli sıcak ürün sunan bu formatın istasyonlardaki işletmesini sokak lezzetleri markası Bronco'yu hayata geçiren yılın şefi ödüllü Şef İsmet Saz yapıyor. OPET müşterileri istasyonda hamburger çeşitleri, taco, kokoreç, patates ve soslu tavuk kanatları gibi birçok sokak lezzetine kaliteli ve hızlı bir şekilde erişebiliyor.

Çorba ve kahvaltı seçenekleriyle de genişletilecek olan sokak lezzetlerini, istasyonlar üzerinden telefonla arayarak veya Yemeksepeti, fuudy, trendyolyemek, getiryemek üzerinden sipariş vermek de mümkün. Yakın zamanda hayata geçirilecek olan mobil aplikasyon ile de paket servis ağının genişletilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, OPET istasyonlarında alanının öncüsü pek çok markanın yer aldığı Ultramarket'lerin günden güne arttığını belirterek, "İstasyonlarımızı günün her saatinde tüketicilerimize kaliteli hizmet sunduğumuz bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Şu anda Ultramarket sayımız 200'ü aştı. Ultramarket'lerimizde Bakery by Divan ve Dardanel gibi değerli işbirliklerimizle müşterilerimize fırından çıkan sıcak ürünler ve soğuk sandviç kategorisinde farklı lezzetler sunuyoruz. Şimdi bu vizyonumuzu daha da ileriye taşıyarak yeni bir yemek deneyimi sunuyoruz. Bronco by İsmet Saz işbirliğimiz ile ayaküstü sıcak yemek hizmetimizi kısa sürede daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.