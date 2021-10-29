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BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı - Son Dakika

BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı

29.10.2021 14:31
BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa iş dünyasının taleplerinin takipçisi ve destekçisi olduklarını belirterek, "İş dünyamızın taleplerini en üst mercilere, Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeyi sürdüreceğiz.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa iş dünyasının taleplerinin takipçisi ve destekçisi olduklarını belirterek, "İş dünyamızın taleplerini en üst mercilere, Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeyi sürdüreceğiz. Hep birlikte Bursa için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Yürütme Kurulu Üyeleri'ni ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur'un yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu ve meclis başkanlık divanı üyelerinin de yer aldığı toplantıda Bursa'nın üretim ve ticaret hayatının geleceği ile ortak çalışma alanları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bir şehrin bulunduğu coğrafyada tutunabilmesinin 3 temel dinamiğe bağlı olduğunu belirterek, bu dinamikleri tarihi ve kültürel miras, doğal güzellikler ve yerel kabiliyetler olarak sıraladı. Bursa'nın hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleri açısından son derece zengin bir şehir olduğunu ifade eden Burkay, bu zenginliği işleyecek yerel kabiliyetlerin ise vizyonu olan yöneticiler, yatırımcılar ve girişimciler olduğunu ifade etti. Bursa'nın Türkiye'nin sanayi başkenti olduğunu belirten Başkan Burkay, "Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa bugün tek başına 121 ülkeden daha fazla ihracat yapıyor. İhracatta 4 dolarlık kilogram başına birim değerine ulaşan ve 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren kentimiz tüm Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor. Bunları başarmış olsak da Bursa'nın 50 yıl sonrasını da bugünden planlamamız gerekiyor" dedi.

"Bugün atacağımız her adım coğrafyamızın geleceğini şekillendirecek" diyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bursa, tarih boyunca ekonominin merkezi olmuş bir şehir. Bunu değiştirmeniz mümkün değil. Bursa'nın planlamaya ihtiyacı var. Dünya genelinde doğru planlamayla bunu başaran, rol modeller var. Bursa, bu rol modellerin yaptıklarını en rahat şekilde yapabilecek ve daha ötesine geçebilecek kabiliyette bir şehir. Oda olarak Bursa'nın mevcut yapısıyla özdeşleşen bölgeleri araştırdık. Almanya'nın Baden Württemberg ve ABD'deki San Francisco'yu model olarak belirledik. Baden Württemberg Almanya'nın en yüksek Ar-Ge harcamasının gerçekleştiği, tek başına 200 milyar dolar ihracat yapan bir bölge. Dünyada artık ülkelerin değil bölgelerin rekabeti var. Bizim bu rekabette ligden düşmememiz lazım. Rakiplerimiz yeni yatırım alanları ile hızla büyüyor. BTSO olarak 8 yıldır TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, BTSO MESYEB ve BUTGEM gibi projelerimizle Bursa'nın rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada bütün şehrin işbirliği ve dayanışma ile ortak hedeflere ilerlemesi gerekiyor. AK Parti İl Başkanımız Davut Gürkan'a göstermiş oldukları ilgi ve iş dünyamıza vermiş oldukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum."

"İş dünyasının taleplerinin takipçisiyiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli bir şehir olduğunu belirterek, BTSO'nun "Bursa büyürse Türkiye büyür" sloganının destekçisi olduklarını ifade etti. Kentin sanayide, ihracatta, vergide ve istihdamda ön sıralarda yer aldığını belirten Gürkan, "Bursa ekonomisinin güçlenmesi ve Bursa'nın gelecek vizyonunun çizilmesi taraftarıyız. Siyaseten biz bunları yapmakla mükellefiz. Bu kurguyu doğru şekilde planlamamız gerekiyor. Bursa bereketli bir şehir. İş birliği ile bu şehri daha iyi noktalara getirebiliriz. İş dünyamızın taleplerini en üst mercilere, Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeyi sürdüreceğiz. Hep birlikte Bursa için mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise dünyada ekonomik, teknolojik, siyasi alanlar başta olmak üzere her alanda temposu giderek artan köklü bir değişim ve rekabet döneminin içinde olduklarını belirterek, bu dönemde istişare ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bursa'da üretim ve ticaret hayatının gelişmesi için yoğun bir çaba sergilediklerini kaydeden Uğur, kent olarak doğru stratejiler ve yol haritası eşliğinde sürecin kazananlar liginde olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - BURSA

BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı
BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı
BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, AK Parti, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO, AK Parti yönetimini ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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