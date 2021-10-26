Büyükşehirden Arıcılara destek kampanyası

Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında 67 bin hektar alan zarar gördü. Yangınlar nedeniyle Muğla il genelinde yoğun olarak bulunan Basralı kızılçam ağaçlarının yüzde 45'i yangınlarda yok oldu. Orman yangınları ve kuraklık nedeniyle arılar doğal floradan nektar bulmakta zorlanırken bal üretiminde düşüş meydana belirtiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarında doğal besin kaynakları yok olan arılar için arı keki bağışlamak isteyen vatandaşlarla arıcılar arasında köprü kurdu. Arı keki bağışlamak isteyen vatandaşlar 0530 691 9509 nolu telefonu arayabilecekler.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada " ilimizdeki yangınlar sonrasında 67 bin hektarlık orman alanı kül oldu. Basralı kızılçam ağaçlarının ise %45i yangınlarda zarar gördü. Gerek orman yangınlarından gerekse kuraklıktan dolayı ilimizde zarar gören doğal floradan arılarımız nektar bulmakta zorlanmaktadır. Doğal flora neredeyse Muğla'da yok denecek kadar azdır. Muğla'da 5 bin arıcı geçimini arıcılıktan sağlamaktadır. Yok olan flora ile arıcılarımız kışlatmaya besinsiz girecektir. Bu yüzden arıcılarımıza destek olmak ve arılarımıza kışı geçirecek besin bulmak gerekmektedir. Bu nedenle arılar için bileşimi bal, polen ve pudra şekeri olan arı kekine ihtiyaç duymaktadırlar. Arı keki bağışlamak isteyen vatandaşlar 0530 691 9509 nolu telefonu arayabilecekler" denildi. - MUĞLA