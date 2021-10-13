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Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı - Son Dakika

Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

13.10.2021 11:08
Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çerezlik kabak üretiminin 2 bin 500 dekara ulaştığı bildirildi.

Ağarı köyünde 2 bin 500 dekara ulaşan çerezlik kabak üretiminde yeni aşama olan kurutma seviyesine gelindiğini belirten İlçe Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her aşamada çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli üretim diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı
Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı
Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çavdarhisar'da çerezlik kabak üretimi 2 bin 500 dekara ulaştı - Son Dakika
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