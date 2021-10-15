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E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor - Son Dakika

E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

15.10.2021 22:22

ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor Firma sayısı 350 bini bulması beklenen sektörde personel açığı mevcut Pandemi öncesi 54 bin olan e-ticaret firma sayısının yıl sonuna kadar 350 bine ulaşması bekleniyor.

E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

Firma sayısı 350 bini bulması beklenen sektörde personel açığı mevcut

İSTANBUL - Pandemi öncesi 54 bin olan e-ticaret firma sayısının yıl sonuna kadar 350 bine ulaşması bekleniyor. Şirket sayısının artması sektörde eleman ihtiyacı doğurdu. Sektörde 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Pandemiyle e-ticaret sektörü patlama yaşadı. E-ticaret yapan şirket sayısının yıl sonuna kadar 350 bini bulması bekleniyor. Bu artış beraberinde eleman açığını getirdi. Uluslararası E-ihracat Platformu Başkanı Ömer Nart "Pandemiden önce 2019 yılında Ticaret Bakanlığının verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan şirket adedi 54 bin civarındaydı. Bu rakam 2020 yılında 257 bin adet oldu. Bu sene 2021 yılı bittiğinde bu rakamın 350 bin olacağını öngörüyoruz. E-ticaret sektöründe toplamda 1 milyon istihdam açığı bulunuyor" dedi.

21 Ekim'de düzenlenecek World E-Commerce Forum öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. E-ticaret verileri, pandemi öncesi ve sonrası e-ticarette büyüme ve e-ticaret sektöründe istihdam açığı gibi konuların ele alındığı toplantıda Nart, sektördeki istihdam açığına dikkat çekerek, "Pandemiden önce 2019 yılında Ticaret Bakanlığının verdiği verilere göre Türkiye'de e-ticaret yapan şirket adedi 54 bin civarındaydı. Bu rakam 2020 yılında 257 bin adet oldu. Bu sene 2021 yılı bittiğinde bu rakamın 350 bin olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bu noktada çok büyük bir istihdam açığı ortaya çıkıyor. Özellikle lojistik ve dijital pazarlama alanı gibi birçok alanda ciddi anlamda istihdam açığı var. İstihdam açığında tabi ki baş hat lojistik. Bu duruma baktığımızda 1 milyonluk bir istihdam açığından bahsedebiliriz. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir okul olarak biz 27 bin kişiyi sertifikalandırdık ve sektöre kazandırdık. Bunun yanı sıra bir yetenek programı gerçekleştiriyoruz. Bu programı üç ayda bir yapmaya devam ediyoruz. Bu programımızda ücretsiz. Bu programdada yaklaşık bin 500 kişinin başvurusundan 75 kişi bu programa kabul edildi. 55 öğrenci programımızı bitirebildi. Programı başarıyla bitirebilen 37 öğrencimizi işe yerleştirdik. Tabi burada pandemiyle beraber kariyer fırsatlarındanda bahsetmemiz gerekiyor. Normalde e-ticarette bir personelin maaşı ile geleneksel tarafı düşündüğümüzde arada en az iki kat fark var. Parakende e-ticarete kaydığı için bu alanda işi yapabilecek nitelikli insan çok az ve bu alanda aynı zamanda iş verenler arasında rekabette arttı" ifadelerini kullandı.

"2020 yılında 226 milyar TL'lik e-ticaret hacmi"

Türkiye'de e-ticaret hacminin ilerki dönemlerde büyüyeceğini belirten Nart, "Türkiye'de e-ticaret rakamları pandemi döneminde astronomik bir şekilde artmış durumda. 300 milyar TL büyüklüğe koşan Türkiye e-ticaret sektörü pandemiyle birlikte yüzde 66 büyüdü. Sektörde 5 yılda kat edeceği yolu 1 yılda kat etti. En güncel rakamlara bakacak olursak 2020 yılında 226 milyar TL'lik bir hacimden bahsedebiliriz. Tabi bu rakam geleneksel parekende içindeki oranı 2020 yılında yüzde 16 fakat 2019 yılına baktığımızda ise bu oran yüzde 9'du. 2021 yılını bitirdiğimizde ise bu rakam yüzde 20 civarında olacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"5-7 bin lira arası maaş verilecek"

Nart, "E-ticaret sektöründe eğer ki 2-3 senelik bir deneyiminiz varsa 5 bin TL ile 7 bin TL bandında maaş skalası başlıyor. Deneyim ve pozisyon arttıkça maaş ona göre artıyor. E-ticaret direktörü olursanız şirketin büyüklüğüne göre 45 bin TL maaşlara kadar uzanıyor" diye bilgi verdi.

E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor
E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor
E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor
E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor

E ticaret, İstihdam, Ticaret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi E-ticaret sektöründe 1 milyon kişinin istihdam edilmesi planlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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