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Eken "24 saat telefonun ucundayım" - Son Dakika

Eken "24 saat telefonun ucundayım"

01.11.2021 13:16
Eken

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 7. Meslek Komitesi üyeleri istişare toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, 24 telefonun ucunda, üyelerin emrinde olduğunu söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 7. Meslek Komitesi üyeleri istişare toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, 24 telefonun ucunda, üyelerin emrinde olduğunu söyledi.

Toplantıda söz alan Eken, pandemi döneminde çok fazla çalıştıklarını ifade ederek "Pandemi döneminde o kadar yoğun çalıştık ki tamamen üyelerimizin sorun ve sıkıntıları ile uğraştık. Bizleri seçiyorsunuz, seçtikten sonra hesap sormuyorsunuz, sorgulamıyorsunuz. Ben olsam; sorgularım. Başkanı, Meclis üyelerini sorgularım. Çalışıyorsa, mücadele veriyorsa baş tacı yapar; çalışmıyor üyeleri için hiçbir şey yapmıyor, kendi menfaatleri için çalışıyorlarsa da bir dahaki seçim sürecinde geldiklerinde oy vermem. Çünkü vebali var, buralar boş oturma yeri değil, çalışanı destekleyeceğiz, hakkını vereceğiz. Çalışmayanı bir daha seçmeyeceğiz. Odamızın üyeleri bunun kararını verecek. Burası kimsenin babasının malı değil. Bura Odamıza kayıtlı 8 bin 250 kişinin odası, Sivaslı hemşerilerimizin odası, benim değil. Ben emanetçiyim. Her zaman Odamız görevini yapıyor. Ticaret ve Sanayi Odası'nın görevi; Sivas'ın sorunlarına parmak basmak. Mühendis arkadaşlarımın bir kısmını ziyaret etme fırsatım oldu. İnşallah kalan kısımları da ziyaret edeceğim. 8 bin 250 üyemiz var. Göreve geldikten sonra yaklaşık 2 bin firmaya gitmişiz. Düzenlenen toplantılarımızda da yüzlerce üyemizle bir araya gelmişiz. Bir olursak, beraber olursak şehrimize ve Üyelerimize en güzel hizmetleri sunarız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu birlik ve beraberliği iyi koruyalım. Birbirimize sahip çıkalım. Ben sizin yanınızdayım. 24 saat telefonunuzun ucundayım, emrinizdeyim. Sizde benim yanımdasınız biliyorum. Ama sizden ricam benim haklarımı değil, odamızın haklarını koruyun, odamızı savunun, odamıza sahip çıkın. Siz taleplerinizi ilettiniz, şehrin sorunlarını ele aldık, odamızın sorunlarını ele aldık ve yaptıklarımızı size anlattık." dedi.

Kasım ve Aralık aylarında yapılacak çalışmalarla ilgili de bilgi veren Eken, "Kasım'ın 3'üncü haftasında TİM Başkanımız İsmail Gülle ile Sivas'ta ihracatçılarımızla toplantı yapmayı planlıyoruz. Onların talep ve beklentilerine dair notlarımızı alıp çalışacağız. Ayrıca Aralık ayının ilk haftasında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Sivas'a gelecek. Odamızın 120'nci yılını kutlayacağız. Güzel bir ödül töreni ile hem 40 yıllık üyelerimize ödül, hem de vergi rekortmenlerimize ödüllerini vereceğiz. 120'nci yılımızı hep beraber birlik ve beraberlikle Hisarcıklıoğlu başkanımız ile birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

6'ncı bölge teşvik kararnamesinin imzalanmasının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Eken, "Yeter ki teşvik gelsin, 30 bin kişiye ekmek verelim, Demirağ OSB'ye yatırımcı getirelim, Sivas'ı, ilk il 10 arasına sokalım. Başka davamız ve derdimiz yok. Göreve başladığımız ilk aylarda başlatmış olduğumuz teşvik seferberliğinin en kısa zamanda sonuca ulaşacağına inancım tamdır" dedi.

Oda çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Eken, üyelerden gelen talepleri dinledi. - SİVAS

Eken 24 saat telefonun ucundayım
Eken 24 saat telefonun ucundayım
Eken 24 saat telefonun ucundayım

Pandemi, Ticaret, Kasım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eken '24 saat telefonun ucundayım' - Son Dakika Ekonomi


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