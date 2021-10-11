En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,36 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018324 -0,64 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021113 -0,47 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020225 -0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019102 -0,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019459 -0,34 VEM Katkı EYF 0,019276 -0,31 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019940 -0,30 VEM Standart EYF 0,071059 -0,30 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020079 -0,29 HEM Katkı EYF 0,019099 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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