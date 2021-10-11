En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 0,36 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018324
|-0,64
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021113
|-0,47
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020225
|-0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019102
|-0,34
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019459
|-0,34
|VEM Katkı EYF
|0,019276
|-0,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019940
|-0,30
|VEM Standart EYF
|0,071059
|-0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,020079
|-0,29
|HEM Katkı EYF
|0,019099
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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