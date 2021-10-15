En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,71 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,70 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018020 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019251 -0,70 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020024 -0,69 VEM Standart EYF 0,070647 -0,67 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019915 -0,64 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021376 -0,63 ZEM Standart EYF 0,021215 -0,63 HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,020678 -0,61 VEM Katkı EYF 0,019106 -0,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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