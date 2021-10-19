BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,077548 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,079071 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066457 -0,10 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021428 -0,10 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047368 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011016 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017923 -0,27 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020571 -0,17 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019965 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019879 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018840 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010392 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,034312 -0,50 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055280 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057140 -0,50 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018502 -0,49 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060855 -0,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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