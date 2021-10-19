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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

19.10.2021 15:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,077548-0,12AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,077548-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,079071-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,066457-0,10
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021428-0,10
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047368-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,011016-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017923-0,27
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,020571-0,17
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019965-0,14
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,019879-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018840-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,010392-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,034312-0,50
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,055280-0,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,057140-0,50
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,018502-0,49
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,060855-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika
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