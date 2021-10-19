BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077548
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,079071
|-0,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,066457
|-0,10
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021428
|-0,10
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047368
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011016
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017923
|-0,27
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,020571
|-0,17
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019965
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019879
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018840
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010392
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034312
|-0,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055280
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057140
|-0,50
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018502
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,060855
|-0,49
Kaynak: AA
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