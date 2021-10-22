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IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül - Son Dakika

IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül

22.10.2021 09:49
IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül

IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu ve kuruluşları dört ödüle layık görüldü.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun "Yılın Dijital Dönüşüm Lideri" seçilirken, Eczacıbaşı Holding Dijital Mentor uygulaması da "İşin Geleceği" kategorisinde birinciliği elde etti. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de VitrAmax projesi ile "Dijital Altyapının Geleceği" kategorisinde, VitrA Dijital Dönüşüm projesi ile de "İşletmenin Geleceği" kategorisinde iki ayrı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl "Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO'ların Yeni Gündemi" teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 150'den fazla proje yarıştı.

Yılın Dijital Dönüşüm Lideri-Esra Eczacıbaşı Coşkun

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde 2018 yılında dijital dönüşümü başlatan, ilk günden itibaren yolculuğa liderlik eden Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, IDC jürisi tarafından "Yılın Dijital Dönüşüm Lideri" seçildi.

Topluluk bünyesinde hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, salgın döneminde tüketicilerin ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen uygulamalar, kültür ve yetkinlik gelişimi için düzenlenen dijital eğitim müfredatları, farkındalık etkinlikleri, teşvik mekanizmaları ve yeni iş modelleri yatırımları ile hızlanan dijital dönüşüm yolculuğu sonucunda Esra Eczacıbaşı Coşkun bu ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esra Eczacıbaşı Coşkun, Eczacıbaşı Topluluğu'nda dijital dönüşüm ve iş stratejisini ayrı ayrı ele almadıklarını, dijital dönüşümü bir proje olarak değil iş stratejisinin odak noktası olarak gördüklerini vurguladı.

Coşkun, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm vizyonumuz, dijital teknolojileri ve veriyi tüm iş süreçlerimizde içselleştirerek içinde bulunduğumuz iş alanlarının geleceğini şekillendirmek. Bunu yaparken müşterilerimize değer katmayı ve verimlilik artışı sağlamayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz, kendimizi yolun başında görüyoruz."

IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül

Eczacıbaşı Topluluğu, Münir Karaloğlu, geri dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde Eczacıbaşı Topluluğu'na dört ödül - Son Dakika Ekonomi


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