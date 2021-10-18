Üye Girişi
Ford, İngiltere'deki tesisine 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak - Son Dakika

Ford, İngiltere'deki tesisine 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak

18.10.2021 12:44
Ford, İngiltere'deki tesisine 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak

Ford, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside bölgesinde yer alan Halewood üretim tesisine 230 milyon sterlin ek yatırım yapacağını duyurdu.

Ford, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside bölgesinde yer alan Halewood üretim tesisine 230 milyon sterlin ek yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa'daki elektrikli araçlarda kullanılmak üzere parça üretiminin ilk kez İngiltere'deki Halewood tesisinde yapılacağı, bunun için şirketin mevcut tesise 230 milyon sterlin seviyesinde yatırım gerçekleştireceği kaydedildi.

Rakam belirtilmeden İngiliz hükümetinin de bu yatırımı Otomotiv Dönüşüm Fonu ile destekleyeceği belirtilen açıklamada, Halewood tesisinde 2024 yılında benzinli otomobillerdeki motor ve şanzımanın yerini alacak elektrikli güç ünitelerinin üretilmeye başlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, yatırım kararıyla birlikte İngiltere'deki tesisin, daha uzun yıllar hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

"Ford, uzun yıllardır İngiltere'nin endüstriyel ve sosyal dokusunun bir parçası" ifadesini kullanan Rowley, üretim tesisinin, şirketin Avrupa'daki elektrifikasyon planlarının "çok önemli" bir parçası olduğunu kaydetti.

İngiltere, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng ise yatırım kararının İngiltere'nin, halen dünyada yüksek kaliteli otomotiv üretimi yapılacak en iyi bölgelerden biri olmaya devam ettiğini kanıtladığını belirtti.

Uzmanlara göre, yatırım kararıyla birlikte tesiste çalışan 500 kişinin istihdamının devamı sağlanırken, yaklaşık 700 kişiye de gelecek dönemde yeni istihdam alanı açılmış olacak.

Yatırım, England, Sterlin, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford, İngiltere'deki tesisine 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek 13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi 12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor 12:33 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:25 Bakan Soylu terörle mücadele hakkında konuştu: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
12:42 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı         
13:45
F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti         
13:19
Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti         
13:13
Kapıya ateş eden amca, arkasında saklanan yeğenini öldürdü! 25 yıl hapis yatacak Kapıya ateş eden amca, arkasında saklanan yeğenini öldürdü! 25 yıl hapis yatacak         
12:53
Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü         
12:39
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol         
11:15
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları         
11:06
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 13:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ford, İngiltere'deki tesisine 230 milyon sterlinlik ek yatırım yapacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement