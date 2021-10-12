Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,08
|3,37
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,99
|3,19
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,65
|2,92
|Çakır arpa
|Kg
|2,57
|2,58
|Beyaz arpa
|Kg
|2,55
|2,56
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,30
|9,50
|Mısır
|Kg
|2,72
|2,75
Kaynak: AA
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