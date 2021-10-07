Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Bekdemir: "Birileri ekmeğimizle oynuyor"

Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, Giresun Limanı'nın faaliyete geçmesinin ardından kamyoncular olarak yeni bir istihdam imkanı bulduklarını belirterek, birilerinin ekmekleriyle oynadığını söyledi.

Giresun SS.61 No'lu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, yaptığı açıklamada Giresun Limanı'nın kapatılması için her türlü girişimin yapıldığını ancak burada doğrudan 500 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Bekdemir, "Samsun ve Trabzon limanlarının tüm baskılarına rağmen limanı çalıştıran firma yıllık 1 milyon ton çalışma kapasitesine ulaşmıştır ve limanın yıllık ithalat-ihracat transit ticaret işlem hacmi 600 ila 700 milyon dolar olup, sadece limanı işleten firmanın yıllık ihracatı 200 milyon dolardır. Giresun'da tüten tek baca kalmamıştır, turizm faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Şehrimizin en büyük gelir kaynağı fındık olmakla beraber ekonomik yeterliliği hep tartışma konusu olmuştur. Giresun sosyoekonomik nedenlerden dolayı yıllardır göç vermekte olup, yıllar içerisinde komşu illerin gölgesinde kalmıştır. Giresun'a yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara halk olarak sahip çıkmamız ve destek vermemiz gerekmektedir. Liman içerisinde 24 saat en az 20 tane tır, çift şoför çalışmakta olup, toplam 40 şoför, liman bünyesinde bulunan 178 Giresunlu personel, dış sevkiyata gönderdiğimiz 200'den fazla araç, gümrük personeli 28 kişi, gemi acentesi 30 kişi, yemek firması 15 kişi, Sahil Güvenlik personeli 16 kişi, kamu personeli 26 kişi, Kıyı Emniyet personeli 18 kişi, emniyet personeli 8 kişi, gözetim firmasında 20 kişi, iki tane akaryakıt firmasında 6 kişi, ilaçlama firmasında 6 kişi, ailelerini de hesaba katarsak 500 kişi doğrudan, dolaylı olarak ise 3 bin kişi evine ekmek götürmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontroller için 5 bin tonluk gemiden 3 bin TL gelir elde etmekle beraber, Tarım İl Müdürlüğü 5 bin tonluk gemiden 3 bin TL, 15 bin tonluk gemiden 10 bin TL gelir elde etmektedir. Lokanta, fırın, otel, restoran, kafe, sanayi esnafı, akaryakıt istasyonları düşünürsek şehre bir fabrikadan fazla gelir getirdiğini görüyoruz. Komşu illerimiz kendilerine bu yatırımı çekmek için mücadele verirken bizler sektöründe lider olan firmanın limandan çekilmesi için zorluk çıkarılmasını ve depoların yıkılmak istenmesini kaygıyla takip ediyoruz. Limanda depolama alanları yapılan işin olmazsa olmazıdır. Örneğin 30 bin tonluk gemideki tahıl ürünü depolar olmadan nasıl muhafaza edilebilir? Kimseyle kavgalı değiliz, hükumetimizin her zaman destekçisiyiz. Liman bizim ekmek kapımızdır. Milletvekillerimizin ve Giresun halkının desteğiyle el ele vererek limanın aktif çalışmasını ve depoların yıkılmamasını, istihdamın daha yukarıya çekilmesini hep beraber istiyoruz" dedi. - GİRESUN