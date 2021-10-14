Üye Girişi
Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak - Son Dakika

Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak

14.10.2021 14:22
Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi ile atıl halde kalan Gölkay Park, yenilenen yüzü ile yeni sezonda vatandaşların hizmetine açılacak.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye hazırlanan Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi ile atıl halde kalan Gölkay Park, yenilenen yüzü ile yeni sezonda vatandaşların hizmetine açılacak.

İzmit Gölkay Park, hazırlanan proje ile baştan sona yenilenecek. Gölkay Park'ı yeni yüzüne kavuşturacak projenin tanıtımı, İzmit'te bir otelde yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliğinde yapılan tanıtımda, projenin içeriği ile ilgili videolarının ardından proje hakkında bilgiler paylaşıldı. Projenin yeni sezona yetiştirileceğini söyleyen Başkan Hürriyet, "Doğa harikası gölümüzle bütüncül bir ana plan elde edilmesiyle alanı yeniden düzenlenmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Proje ile 7'den 70'e tüm yaş gruplarına hitap etmeyi hedeflediklerini anlatan Hürriyet, "Yeni nesil Z kuşağının da keyifle gidebileceği bütün İzmitlilerin gidebileceği zengin bir çekim alanı oluşturmayı planlıyoruz. Göl ve kıyı kullanımından ayırmayacağız Gölkay'ı. İzmit'te bunun acısını hala çekiyoruz. Bir kent var denizden uzak. Çağın ötesini de düşünerek açık, yarı açık ve kapalı alanları hafif çelik ile tasarladık. Zemin katımızda sanki bir mahalle sokağıymış gibi bir ambiyans olacak. Geniş ve açılabilir bir sokak mecrası oluşturmaya çalıştık. Oturma alanları ve temalı teraslarla ziyaretçileri cezbederken alanlara şeffaflık da sağladık" diye konuştu.

Sokak lezzetlerinin sunumu için kentin cazibesini artırmak adına güzel bir alan tasarladıklarını söyleyen Hürriyet, "Kafelerden bağımsız bir şekilde kentsel donatılar düzenledik. Misafirlerimiz zamanlarını en kaliteli şekilde geçirsin istiyoruz. Kamu kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, mevcudu iyileştirmek atıl alanları halkın kullanıma sunmak en önemsediğimiz konular. Çünkü biz bu şehri seviyoruz. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla değil projeyi sizin fikirlerinizle zenginleştirmek istiyoruz. Kentte kimliği olan kentte iş yapan esnafımız da dahil fikirlerini almak istiyoruz. Beraber tasarlayalım, beraber akıl yürütelim. Bütün amacımız bu projeyi hızlı bir şekilde bitirip önümüzdeki sezon halkımızın hizmetine açmak" şeklinde konuştu.

Proje ile alanda bulunan su sporları için tesis birimleri ve çeşitli büyüklükte 10 adet kafe yapısı tasarlandı. Peyzaj projesinde göl ve kıyı kullanımına önem verilerek yapılarla bütünlük amaçlandı. Projede konteyner kalıplarının dışında kullanılarak birimlerin farklı sistemler içerisinde kendi karakterini değiştirmesi ve dönüştürmesi sağlanacak. Açık, yarı-açık ve kapalı alanlarıyla hafif çelik sistemler ile tasarlanan yapı kompleksinin ekolojik ve sürdürülebilir olması sağlanacak.

Alanda kafe yapılarının kullanımının yanı sıra kıyı düzenlemesi ile alana çekim sağlanacak. Kafeden bağımsız bir şekilde insanların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri kentsel donatılar ile proje desteklenecek. Ticaret kurgusunu desteklemek amacı ile yaya kullanımını arttırıcı kentsel mobilya önerileri de geliştirilecek. Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma birimleri ve çocuk oyun alanı ile insanların kullanabilecekleri dinlenme ve aktivite alanları oluşturulacak. - KOCAELİ

Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak
Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak
Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak
Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı 14:22 Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar 14:04 Konya'da dizi gibi olay! Kaçırdıkları iş adamından 1.5 milyon TL fidye aldılar Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti 13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı 13:55 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşkınlığa uğrattı 12:42 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşkınlığa uğrattı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:11 Eski eşinin kocasına çarpıp, 450 metre boyunca otomobilin altında sürükledi
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı         
14:17
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı         
13:36
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:27:23. #1.13#
SON DAKİKA: Gölkay Park yeni yüzü ile yeni sezona hazırlanacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement