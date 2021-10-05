Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 24,74 27,00 -8,37 Türk Traktör 160,00 165,10 -3,09 Akçansa 14,81 15,18 -2,44 Sarkuysan 12,58 12,81 -1,80 Vestel 24,92 25,36 -1,74 Ford Otosan 157,50 160,00 -1,56 Logo Yazılım 40,60 41,24 -1,55 ARD Bilişim Teknolojileri 43,84 44,46 -1,39 Hektaş 8,58 8,69 -1,27 Kervan Gıda 12,06 12,21 -1,23 Ege Endüstri 1.135,00 1.148,10 -1,14 Brisa 22,08 22,32 -1,08 İskenderun Demir Çelik 11,24 11,36 -1,06 Vestel Beyaz Eşya 47,78 48,28 -1,04 Kartonsan 46,12 46,60 -1,03 Esenboğa Elektrik 30,20 30,50 -0,98 Global Yatırım Holding 2,02 2,04 -0,98 Kardemir (D) 6,33 6,39 -0,94 İş GMYO 2,13 2,15 -0,93 Tümosan Motor ve Traktör 15,61 15,75 -0,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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