Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 989.733.194 Petkim 804.789.362 Kardemir (D) 520.805.940 Garanti Bankası 520.575.993 Tüpraş 494.826.873 Türk Hava Yolları 416.356.923 Şişe Cam 404.123.345 Yapı ve Kredi Bank. 220.054.150 Aselsan 174.387.773 Biotrend Çevre ve Enerji 161.197.466 Doğan Holding 140.689.227 Akbank 138.094.010 İş Bankası (C) 132.416.721 Arçelik 128.229.368 Sasa Polyester 128.025.527 Koza Altın 120.090.885 Bim Mağazalar 116.773.882 Emlak Konut GMYO 105.121.647 Koç Holding 104.930.148 T.S.K.B. 101.871.541 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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