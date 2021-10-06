Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|989.733.194
|Petkim
|804.789.362
|Kardemir (D)
|520.805.940
|Garanti Bankası
|520.575.993
|Tüpraş
|494.826.873
|Türk Hava Yolları
|416.356.923
|Şişe Cam
|404.123.345
|Yapı ve Kredi Bank.
|220.054.150
|Aselsan
|174.387.773
|Biotrend Çevre ve Enerji
|161.197.466
|Doğan Holding
|140.689.227
|Akbank
|138.094.010
|İş Bankası (C)
|132.416.721
|Arçelik
|128.229.368
|Sasa Polyester
|128.025.527
|Koza Altın
|120.090.885
|Bim Mağazalar
|116.773.882
|Emlak Konut GMYO
|105.121.647
|Koç Holding
|104.930.148
|T.S.K.B.
|101.871.541
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi