Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|552.765.024
|Türk Hava Yolları
|547.000.412
|SASA Polyester
|523.658.331
|Garanti BBVA
|460.307.863
|Ereğli Demir Çelik
|379.826.997
|ASELSAN
|343.298.194
|Emlak Konut GMYO
|277.323.878
|Şişe Cam
|242.519.989
|Tüpraş
|237.456.027
|Yapı ve Kredi Bank.
|236.262.971
|Kardemir (D)
|200.695.185
|Doğan Holding
|165.920.341
|Akbank
|144.701.477
|T. Halk Bankası
|119.383.157
|Koza Altın
|115.180.106
|Odaş Elektrik
|97.932.089
|Koza Madencilik
|90.260.763
|Sabancı Holding
|80.959.810
|Otokar
|73.898.617
|Ford Otosan
|73.827.871
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi