Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 552.765.024 Türk Hava Yolları 547.000.412 SASA Polyester 523.658.331 Garanti BBVA 460.307.863 Ereğli Demir Çelik 379.826.997 ASELSAN 343.298.194 Emlak Konut GMYO 277.323.878 Şişe Cam 242.519.989 Tüpraş 237.456.027 Yapı ve Kredi Bank. 236.262.971 Kardemir (D) 200.695.185 Doğan Holding 165.920.341 Akbank 144.701.477 T. Halk Bankası 119.383.157 Koza Altın 115.180.106 Odaş Elektrik 97.932.089 Koza Madencilik 90.260.763 Sabancı Holding 80.959.810 Otokar 73.898.617 Ford Otosan 73.827.871 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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