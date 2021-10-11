Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|458.737.595
|Garanti Bankası
|449.834.108
|Tüpraş
|444.519.242
|Ereğli Demir Çelik
|360.332.869
|Türk Hava Yolları
|319.728.675
|Aselsan
|289.345.281
|Petkim
|279.004.654
|Şişe Cam
|195.686.809
|Sasa Polyester
|162.927.443
|Emlak Konut GMYO
|124.790.922
|Koza Altın
|118.019.125
|Sabancı Holding
|113.868.941
|Koza Madencilik
|107.974.065
|Akbank
|100.500.480
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.085.495
|Ford Otosan
|83.767.397
|Bim Mağazalar
|78.701.579
|Pegasus
|69.841.282
|Arçelik
|66.541.169
|İş Bankası (C)
|63.303.942
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi