Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 458.737.595 Garanti Bankası 449.834.108 Tüpraş 444.519.242 Ereğli Demir Çelik 360.332.869 Türk Hava Yolları 319.728.675 Aselsan 289.345.281 Petkim 279.004.654 Şişe Cam 195.686.809 Sasa Polyester 162.927.443 Emlak Konut GMYO 124.790.922 Koza Altın 118.019.125 Sabancı Holding 113.868.941 Koza Madencilik 107.974.065 Akbank 100.500.480 Yapı ve Kredi Bank. 100.085.495 Ford Otosan 83.767.397 Bim Mağazalar 78.701.579 Pegasus 69.841.282 Arçelik 66.541.169 İş Bankası (C) 63.303.942 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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