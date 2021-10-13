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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

13.10.2021 13:45
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları900.874.263Ford Otosan764.025.614Garanti Bankası442.791.665ASELSAN427.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları900.874.263
Ford Otosan764.025.614
Garanti Bankası442.791.665
ASELSAN427.535.507
Kardemir (D)386.892.285
Petkim360.398.281
Emlak Konut GMYO272.671.030
Tüpraş265.198.906
Ereğli Demir Çelik224.356.289
Koç Holding184.741.386
Karsan Otomotiv183.437.899
Şişe Cam178.701.996
Arçelik177.335.688
Yapı ve Kredi Bankası156.411.580
Koza Altın146.514.649
Akbank144.883.555
Tofaş Oto Fabrikası135.219.510
Sabancı Holding130.949.583
SASA Polyester119.609.837
Koza Madencilik92.562.710
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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