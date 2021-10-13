Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|900.874.263
|Ford Otosan
|764.025.614
|Garanti Bankası
|442.791.665
|ASELSAN
|427.535.507
|Kardemir (D)
|386.892.285
|Petkim
|360.398.281
|Emlak Konut GMYO
|272.671.030
|Tüpraş
|265.198.906
|Ereğli Demir Çelik
|224.356.289
|Koç Holding
|184.741.386
|Karsan Otomotiv
|183.437.899
|Şişe Cam
|178.701.996
|Arçelik
|177.335.688
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.411.580
|Koza Altın
|146.514.649
|Akbank
|144.883.555
|Tofaş Oto Fabrikası
|135.219.510
|Sabancı Holding
|130.949.583
|SASA Polyester
|119.609.837
|Koza Madencilik
|92.562.710
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi