Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|616.035.212
|Ford Otosan
|613.609.730
|Garanti Bankası
|532.669.192
|Türk Hava Yolları
|491.351.224
|Tüpraş
|426.365.288
|Ereğli Demir Çelik
|288.803.446
|Kardemir (D)
|281.076.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|268.509.692
|Koza Altın
|227.098.785
|Koza Madencilik
|210.995.045
|Şişe Cam
|202.821.580
|Bim Mağazalar
|190.891.150
|Koç Holding
|149.595.964
|Emlak Konut GMYO
|113.398.355
|Petkim
|105.098.266
|Akbank
|94.691.012
|Arçelik
|91.264.556
|SASA Polyester
|86.071.145
|Doğan Holding
|85.773.797
|İş Bankası (C)
|74.029.508
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi