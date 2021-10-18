Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|945.882.037
|Kardemir (D)
|568.314.869
|Şişe Cam
|508.970.276
|Türk Hava Yolları
|442.802.717
|Tüpraş
|420.578.629
|ASELSAN
|385.403.935
|Gübre Fabrikaları
|360.915.934
|Yapı ve Kredi Bankası
|348.869.553
|Ereğli Demir Çelik
|337.202.742
|Bim Mağazalar
|249.842.455
|Akbank
|223.172.956
|Koza Altın
|196.223.980
|Koza Madencilik
|195.993.108
|Petkim
|191.497.752
|Ford Otosan
|166.505.925
|İş Bankası (C)
|137.612.428
|Emlak Konut GMYO
|119.012.858
|Koç Holding
|102.796.295
|Pegasus
|98.582.323
|Odaş Elektrik
|92.493.784
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi