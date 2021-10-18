Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 945.882.037 Kardemir (D) 568.314.869 Şişe Cam 508.970.276 Türk Hava Yolları 442.802.717 Tüpraş 420.578.629 ASELSAN 385.403.935 Gübre Fabrikaları 360.915.934 Yapı ve Kredi Bankası 348.869.553 Ereğli Demir Çelik 337.202.742 Bim Mağazalar 249.842.455 Akbank 223.172.956 Koza Altın 196.223.980 Koza Madencilik 195.993.108 Petkim 191.497.752 Ford Otosan 166.505.925 İş Bankası (C) 137.612.428 Emlak Konut GMYO 119.012.858 Koç Holding 102.796.295 Pegasus 98.582.323 Odaş Elektrik 92.493.784 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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