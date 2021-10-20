Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.137.420.291
|Garanti Bankası
|859.762.048
|Gübre Fabrikaları
|539.882.856
|Kardemir (D)
|326.507.679
|Yapı ve Kredi Bankası
|317.542.871
|Petkim
|309.486.474
|Tüpraş
|297.034.965
|Şişe Cam
|243.179.180
|Emlak Konut GMYO
|238.185.031
|Ereğli Demir Çelik
|225.512.337
|Ford Otosan
|191.789.953
|Koç Holding
|170.121.549
|Akbank
|156.667.937
|İş Bankası (C)
|143.509.318
|Biotrend Çevre ve Enerji
|138.773.955
|ASELSAN
|134.751.169
|Koza Altın
|133.718.416
|Koza Madencilik
|119.571.309
|TAV Havalimanları
|112.901.749
|Bim Mağazalar
|103.544.036
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi